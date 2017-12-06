الوداد.. «آمال الأمة» لبلوغ «أعلى القمة»

بدر الدين الإدريسي (الرباط)

يخطو الوداد البيضاوي المغربي الملقب بـ «وداد الأمة»، خطواته الأولى في دروب العالمية، وهو يحضر إلى أبوظبي، للمشاركة في «النسخة 14» لكأس العالم، بطلاً للقارة الأفريقية، وتداعبه آمال تكرار إنجاز الرجاء البيضاوي الغريم التقليدي، منذ أربع سنوات، عندما حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بتتويجه وصيفاً لبطل العالم.

ورغم أن الطريق إلى النهائي لن يكون معبداً أو مفروشاً بالورود، إلا أن لاعبي الوداد يصرون على التحدي الكبير، متسلحين بالإرادة الفولاذية التي ساعدتهم على تجاوز التحديات، قبل اعتلاء قمة الهرم القاري.

بداية الحلم، عندما يقابل الوداد منافسه باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف يوم السبت المقبل، والأمل أن يعثر «الفرسان الحمر» على «الوصفة التكتيكية» الناجعة التي تساعد على إسقاط الفريق المكسيكي في ربع النهائي.

لأن الوداد دخل في منافسة قوية مع «الغريم» الرجاء البيضاوي، منذ عقود من الزمن، وجلسا معاً تحت سماء واحدة، بل وتقاسما أوكسجين مدينة الدار البيضاء، فإن نجاح «النسور الخضر» في الوصول إلى أول نسخة من دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في أول نسخة لكأس العالم للأندية 2000 بالبرازيل، والإنجاز التاريخي الذي أعقب ذلك، ببلوغ «نسور الرجاء» نهائي مونديال 2013، كل هذه النجاحات تمثل للوداد ضغطاً وحافزاً كبيرين، فما كان يمضي موسم إلا ويسعى الوداد إلى القبض على المقعد الذي يسمح له بالمشاركة في دوري الأبطال، ويداعبه طموح كبير، من أجل أن يضع اليد على اللقب الذي ينقله رأساً إلى كأس العالم.