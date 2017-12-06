أبوظبي (الاتحاد)

اعتادت العاصمة أبوظبي، أن تجذب الأنظار، وأن تكون قبلة النجوم في العالم.. وأن تضرب للجميع المثل في الجمع بين الحداثة والمعاصرة، وهي تبدع دائماً في الاحتفاء بالأبطال، وتدهش المفكرين والمبدعين في كل المجالات.. ونجحت بامتياز في تقديم نفسها للعالم، خلال العقود الأخيرة على أنها «لؤلؤة الشرق»، و«درة التاج» في آسيا، ومركز الإشعاع الحضاري الأول عربياً وخليجياً.

وبحضور السبع الكبار من قارات العالم تتحول أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية إلى واجهة العالم من جديد، وذلك بعد أيام قليلة من استضافة الجولة الختامية لجائزة الاتحاد الكبرى للطيران- فورمولا-1، وتلك هي أبوظبي عاصمة الأحداث الرياضية الكبرى تسكن دائماً في قلب الإبداع وتصنع الحدث وتصدر الدهشة وتحصد الإعجاب في مختلف الألعاب، من طواف أبوظبي للدراجات إلى الجو جيتسو إلى الجودو إلى التنس إلى الجولف، واليوم الموعد مع فصل جديد في مونديال الأندية للمرة الثالثة.