الإمـارات تنظم البطولات العالمية والقارية بنجاح باهر

أبوظبي (الاتحاد)

وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى العاصمة أبوظبي، وكان في استقباله، المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

ويشهد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، افتتاح بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» باستاد هزاع بن زايد اليوم.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن سعادته بزيارة أبوظبي، مبدياً ثقته التامة بقدرة الإمارات على توفير مختلف الظروف المثالية لإنجاح كأس العالم، وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمتع بها البلاد على ساحة كرة القدم الدولية.

وقال: «إن منح الاتحاد الدولي شرف تنظيم كأس العالم للأندية إلى الإمارات، يجسد الثقة الدولية الكبيرة بقدرة الدولة على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف التظاهرات الكروية، وسبق للإمارات أن نظمت بنجاح باهر العديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يدعونا للتفاؤل التام بقدرتها على مواصلة رحلة التنظيم الرائع وفق أعلى معايير الجودة العالمية».

وأشار إلى أن إقامة كأس العالم للأندية في الإمارات تتوج نجاحات الكرة الآسيوية على صعيد استضافة البطولات والفعاليات الدولية خلال الشهور الماضية، مستذكراً في هذا الإطار استضافة البحرين اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي، واستضافة كوريا الجنوبية كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً، والهند لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تمنياته للجزيرة وأوراوا بالتوفيق والنجاح في تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة طيبة في البطولة، مبيناً أن الفريقين يملكان الإرادة والطموح اللذين يؤهلهما لتقديم مستويات فنية جيدة، وتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي. وأضاف: «الجزيرة يتمتع بوجود مجموعة متناغمة من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، وهو يتسلح بسلاح الأرض والجمهور الذي نأمل أن يشكل دافعاً قوياً له، من أجل الخروج بصورة طيبة في البطولة، كما أن أوراوا يتمتع بمعنويات عالية جراء فوزه بدوري أبطال آسيا مؤخراً، ونأمل أن يستثمر ذلك الأمر في تحقيق ظهور متميز في الحدث العالمي».من جانبه، رحب عارف العواني برئيس الاتحاد الآسيوي، متمنياً له طيب الإقامة في العاصمة أبوظبي، مبيناً أن عدداً كبيراً من القيادات الرياضية من مختلف أنحاء العالم تحضر إلى أبوظبي لمتابعة البطولة، التي تستضيفها العاصمة للمرة الثالثة بعد عامي 2009 و2010. وقال العواني: «نرحب بجميع الوفود الزائرة على مختلف مستوياتها، ومن مختلف أنحاء العالم، ونتمنى للجميع طيب الإقامة، ونعد الجميع بتنظيم باهر خلال فعاليات ومنافسات البطولة، بالطريقة التي تليق بسمعة الإمارات، وإمكاناتها البشرية، وبنيتها التحتية».