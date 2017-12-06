«العمالقة السبعة» في رحلة البحث عن «لؤلؤة أبوظبي»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

عندما تدق الساعة التاسعة، مساء اليوم، تتجه أنظار عشاق «الساحرة المستديرة» في العالم، إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لمنافسات النسخة الرابعة عشرة من مونديال الأندية، حيث يقص الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، شريط افتتاح البطولة، بمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، لأنها لا بد أن تسفر عن فائز يتأهل للقاء أوراوا الياباني، في ربع النهائي، في الساعة الثامنة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد مدينة زايد الرياضية.

وتستضيف أبوظبي مونديال الأندية للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في إبهار العالم بنسختي 2009 و2010، وتعود البطولة إلى أحضان الإمارات، بعد 2556 يوماً، قضتها بين البرازيل واليابان والمغرب.

وبهذه الاستضافة تصبح أبوظبي أكثر مدن العالم استضافة للبطولة، بعد يوكوهاما اليابانية التي استضافتها 8 مرات، أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، و2011، و2012، و2015، و2016، حيث إنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة 3 مرات خارج اليابان، ومن المنتظر أن تستضيفها أبوظبي أيضاً في النسخة المقبلة، ليصبح تنظيمها في أبوظبي 4 مرات، فيما نجحت مراكش في استضافتها 2013 و2014، فيما جرت أول نسخة في ريو دي جانيرو البرازيلية 2000.

وتشارك في النسخة الحالية 7 أندية، هي الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، وريال مدريد بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا الياباني بطل آسيا، وجريميو بطل كأس ليبرتادوريس.

فكرة مونديال الأندية ولدت مبكراً مع كأس السير توماس ليبتون 1909 بإيطاليا، ثم تطورت إلى كأس الإنتركونتيننتال بين بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية، حتى تلقت اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» عرضاً، بإقامة كأس العالم بمشاركة أبطال القارات في ديسمبر 1993، وتبناها سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان، ولقيت الفكرة موافقة «الفيفا» بعد 84 عاماً من المحاولات البائسة، وضمت قائمة المرشحين 9 دول لاستضافة البطولة هي الصين، والبرازيل، والسعودية، والمكسيك، وباراجواي، وتاهييتي، وتركيا، وأميركا وأوروجواي، وتقلص العدد إلى 4 دول هي البرازيل والسعودية والمكسيك وأوروجواي عام 1995، وبعد عامين تم الاستقرار على البرازيل لاستضافة النسخة الأولى عام 1999، وباعت اللجنة المنظمة حقوق النقل التليفزيوني بـ40 مليون دولار إلى 15 محطة تلفزيونية في 5 قارات، ولكن تغير الموعد لتقام رسمياً عام 2000.

في البرازيل، بمشاركة كورينثيانز البرازيلي، وفاسكو دا جاما البرازيلي، ونيكاكسا المكسيكي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والرجاء البيضاوي المغربي، والنصر السعودي، وريال مدريد الإسباني، وساوث ملبورن الأسترالي، وجاء النهائي برازيلياً خالصاً، وفاز كورينثيانز على فاسكو دا جاما 4-3 بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

وكان من المقرر إقامة النسخة الثانية في إسبانيا 2001، بمشاركة 12 نادياً، إلا أنها أُلغيت بسبب انهيار شركة التسويق، وحصل كل نادٍ مرشح للمشاركة على 750 ألف دولار تعويضاً، فيما حصل الاتحاد الإسباني على مليون دولار من «الفيفا»، وأقيمت محاولة أخرى لإقامة البطولة عام 2003 وطلبت 17 دولة استضافتها، إلا أن المحاولة فشلت، واتفق «الفيفا» مع الاتحادين الأوروبي وأميركا الجنوبية وتويوتا على دمج كأس الإنتركونتيننتال، مع كأس العالم للأندية، وجرت الأولى للمرة الأخيرة عام 2004، وعادت كأس العالم إلى النور في ديسمبر 2005 باليابان، وتستمر حتى الآن.