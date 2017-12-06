«العمالقة السبعة» في رحلة البحث عن «لؤلؤة أبوظبي»

أمين الدوبلي (أبوظبي)
عندما تدق الساعة التاسعة، مساء اليوم، تتجه أنظار عشاق «الساحرة المستديرة» في العالم، إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لمنافسات النسخة الرابعة عشرة من مونديال الأندية، حيث يقص الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، شريط افتتاح البطولة، بمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، لأنها لا بد أن تسفر عن فائز يتأهل للقاء أوراوا الياباني، في ربع النهائي، في الساعة الثامنة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد مدينة زايد الرياضية.
وتستضيف أبوظبي مونديال الأندية للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في إبهار العالم بنسختي 2009 و2010، وتعود البطولة إلى أحضان الإمارات، بعد 2556 يوماً، قضتها بين البرازيل واليابان والمغرب.
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وتشارك في النسخة الحالية 7 أندية، هي الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، وريال مدريد بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا الياباني بطل آسيا، وجريميو بطل كأس ليبرتادوريس.
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في البرازيل، بمشاركة كورينثيانز البرازيلي، وفاسكو دا جاما البرازيلي، ونيكاكسا المكسيكي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والرجاء البيضاوي المغربي، والنصر السعودي، وريال مدريد الإسباني، وساوث ملبورن الأسترالي، وجاء النهائي برازيلياً خالصاً، وفاز كورينثيانز على فاسكو دا جاما 4-3 بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.
وكان من المقرر إقامة النسخة الثانية في إسبانيا 2001، بمشاركة 12 نادياً، إلا أنها أُلغيت بسبب انهيار شركة التسويق، وحصل كل نادٍ مرشح للمشاركة على 750 ألف دولار تعويضاً، فيما حصل الاتحاد الإسباني على مليون دولار من «الفيفا»، وأقيمت محاولة أخرى لإقامة البطولة عام 2003 وطلبت 17 دولة استضافتها، إلا أن المحاولة فشلت، واتفق «الفيفا» مع الاتحادين الأوروبي وأميركا الجنوبية وتويوتا على دمج كأس الإنتركونتيننتال، مع كأس العالم للأندية، وجرت الأولى للمرة الأخيرة عام 2004، وعادت كأس العالم إلى النور في ديسمبر 2005 باليابان، وتستمر حتى الآن.