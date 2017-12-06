البحرين تؤكد الحرص على الوحدة



تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 الكويت (وكالات) أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن اعتزازه بترؤس وفد بلاده إلى أعمال القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، مؤكداً أن مشاركة البحرين في أعمال القمة تأتي من واقع حرصها على وحدة وتماسك دول مجلس التعاون في ظل ما يجمع شعوبها من وشائج وصلات ومصير مشترك وحماية لما حققته من إنجازات ومكاسب لدوله وشعوبه. وأعرب عن تمنياته بنجاح القمة في ظل ما هيئته الكويت لها من عوامل النجاح من حيث الإعداد وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقال إن التحديات والأخطار التي تواجه دول المجلس وشعوبه تحتم العمل بما يعود على شعوبه بالخير ويحقق الآمال والطموحات والتكامل فيما بين دوله الأعضاء.