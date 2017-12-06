أمير الكويت يشكر الجهات الحكومية

الكويت (كونا)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقيات شكر إلى كل من الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره للوزارات والجهات الحكومية المشاركة كافة في التحضير والإعداد والترتيب للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت، على ما بذلوه من جهود مقدرة وترتيب متميز وتنظيم عالي المستوى، ساهم في إنجاح هذه الدورة، وإظهار الوجه الحضاري للوطن العزيز، والمكانة المرموقة التي يستحقها. فيما تلقى أمير الكويت رسالة من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أشاد بالحرص على وحدة الصف، وتعزيز أواصر المحبة والإخاء، للوصول إلى الغايات المرجوة، وإعادة مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى جادة التعاون والمصالحة.