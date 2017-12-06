انقراض 3 أنواع من السحالي في «عيد الميلاد»

طوكيو (أ ف ب)

كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أمس الثلاثاء، أن ثلاثة أنواع من الزواحف اندثرت من جزيرة عيد الميلاد «كريسماس آيلاند» في المحيط الهندي، لأسباب ما زالت غير معروفة.

والأسماء العلمية لهذه السحالي الصغيرة هي «ليبيدوداكتيلوس ليستيري»، و«كريبتوليفاروس ايغيرياي» و«ايمويا ناتيفيتاتي». وقد انتقلت من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، إلى قائمة الأنواع المنقرضة فعلاً من الحياة البرية. وما زال سبب انقراضها لغزا، بحسب ما نقل بيان صادر عن الاتحاد الدولي عن جون زيكي فوانارسكي الأستاذ في جامعة تشارلز داروين الأسترالية. وكانت أعداد الحيوانات الزاحفة في الجزيرة الواقعة جنوب جزيرة جاوا الإندونيسية، سجّلت انحسارا كبيرا منذ السبعينيات، بحسب المنظمة. ويشتبه العلماء في أن يكون نوع من الثعابين المفترسة وصل إلى الجزيرة في الثمانينيات هو المسؤول عن ذلك، إضافة إلى مرض وتغيّرات في النظام البيئي المحلي سببه نوع غاز من النمل يسمى «النمل الأصفر المجنون». وما زالت سحاليّ نوعين من الثلاثة المنقرضة في الطبيعة حيّة، ولكن في الأسر، بفضل برنامج للحفاظ عليها، فيما فشل في عام 2013 برنامج للنوع الثالث. في المقابل تضمّن التقرير بعض الأخبار السارّة، فقد تحسّن وضع نوعين من طيور «كيوي» في نيوزيلندا بفضل الجهود المبذولة للحفاظ عليهما، فخرجا من فئة الأنواع المهددة، لكنهما ما زالا في فئة الأنواع الضعيفة.