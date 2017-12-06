الجيش المصري يحبط تفجيراً ويدمر مركبة وأوكاراً إرهابية في سيناء

القاهرة (وكالات)

أفاد مدير أمن محافظة شمال سيناء رضا سويلم أمس، بإحباط تفجير ضخم على الطريق الدولي الإسماعيلية -العريش، حيث تم ضبط برميل يحتوي على ماده «تي إن تي» شديدة الانفجار بكميات تصل إلى حوالى ربع طن من المتفجرات. بينما أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي، مداهمة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية شمال سيناء، حيث تم اكتشاف وتدمير العديد من الأوكار والبؤر التي تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والاحتياجات الإدارية.

وقال سويلم إن بلاغاً ورد إلى مديرية أمن شمال سيناء يفيد بوجود برميل يحتوي على مادة غريبة على طريق العريش- الإسماعيلية، وتوجهت قوات الشرطة إلى المكان. وأضاف أنه تبين أن البرميل يحتوي على ماده «تي إن تي» شديدة الانفجار بكميات كبيرة، مشيراً إلى أنه على الفور تم إغلاق الطريق الدولي حيث تمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول العبوة الناسفة بنجاح وتم فتح الطريق من جديد.

بينما أعلن الرفاعي أمس، أن القوات الأمنية دمرت عربة دفع رباعي تابعة للعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلها أثناء استعدادها للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية، إضافة إلى تدمير عربة أخرى محملة باحتياجات إدارية للعناصر الإرهابية ومواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. وأوضح المتحدث العسكري أن قوات الجيش الثاني الميداني قامت بتوفير الاحتياجات الإدارية والمعيشية لأهالي قرية الروضة المنكوبة، كما واصلت استكمال عملياتها للقضاء على البؤر الإرهابية واقتلاع جذورها بشمال سيناء.

وفي سياق آخر، ألقت السلطات المصرية، أمس، القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن العادلي «سلم نفسه لتنفيذ حكم قضائي صادر بحبسه»، وذلك بعد تحديد مكانه وإخطاره بالحكم. وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. ومنذ ذلك الحين لم تلق السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم.