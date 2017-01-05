«الإسطبلات الخاصة».. 100 كلم على 3 مراحل

دبي (الاتحاد)

ينطلق في السابعة صباح اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية إلى جانب مشاركة فرسان من خارج الدولة، وشهد تسجيل أكثر من 350 خيلاً لخوض التحدي.

قُسمت مسافة السباق إلى 3 مراحل تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر 40 كيلومتراً تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً وتم ترسيمها باللون الأبيض.

وأُجري الفحص البيطري على الخيول المشاركة، أمس، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 55 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 60 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كم/‏ ساعة.