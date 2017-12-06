القوات العراقية تقتل 10 «دواعش» في الرطبة

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

قتل 8 من عناصر تنظيم «داعش» أمس، في عملية عسكرية للقوات العراقية بقضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار العراقية، كما قتل قيادي «داعشي» وشقيقه في الموصل بمحافظة نينوى، فيما طارد عناصر التنظيم مدنيين غرب كركوك وقتلوا 5 منهم. ونفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وجود أي حوار سياسي أو فني مع الحكومة الاتحادية ببغداد لحل المشاكل العالقة حتى الآن، مبدياً استعداد الإقليم للحوار، ودعا إلى تحقيق دولي في أحداث كركوك وطوزخورماتو، فيما تظاهر النازحون الكرد من طوزخورماتو أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، احتجاجاً على أوضاع القضاء والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات «الحشد الشعبي» وللمطالبة بحماية دولية.

وقال قائد عمليات الأنبار بغرب العراق اللواء الركن محمود الفلاحي أمس، مقتل 8 عناصر من تنظيم «داعش» جنوب غرب منطقة الرطبة. وأضاف أن «طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عجلة وتجمع للإرهابيين في منطقة الكيلو 75 جنوب غرب الرطبة الواقع غرب الرمادي». وأكد مواصلة القوات الأمنية والعشائر تطهير المناطق الصحراوية الواقعة غرب الأنبار من بقايا عناصر التنظيم، الذين لجأوا إليها بعد فرارهم من المدن الغربية.

وفي كركوك، قتلت عناصر من «داعش» 5 مدنيين بينهم مختار قرية بعدما هاجموا قرية الخزيفي التابعة لناحية الرياض غرب كركوك، فيما اختطفوا 3 مدنيين من قريتي النصر والشريفية التابعة لناحية الرياض.

وفي الموصل بمحافظة نينوى، طوقت القوات الأمنية منطقتي الوحدة وسومر وقتلت قياديا بتنظيم «داعش» وشقيقه جنوب شرق المدينة، بعد تسللهما إليها.