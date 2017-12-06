8 قتلى و16 جريحاً بانفجار حافلة في حمص بسوريا

عواصم (وكالات)

قتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون أمس، بانفجار قنبلة في حافلة بمدينة حمص وسط سوريا، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها، واستعاد جيش النظام السوري والقوات الموالية له بلدة الرهجان بمحافظة حماة وسط سوريا أيضا. في حين استهدفت طائرات حربية إسرائيلية للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق.

وقال طلال البرازي محافظ حمص لقناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أمس، إن قنبلة انفجرت في حافلة تقل طلابا جامعيين، في حي عكرمة قرب جامعة (البعث). وأظهرت لقطات أناسا متجمعين حول مركبة محترقة وسط الشارع. وقال التلفزيون الحكومي إن قنبلة زرعها «إرهابيون» في حافلة ركاب انفجرت.

وعادت حمص كاملة إلى سيطرة النظام في مايو لأول مرة منذ بدء الصراع الذي تفجر في سوريا قبل أكثر من ست سنوات.

وأعلنت وكالة (أعماق) التابعة «لداعش» مسؤولية التنظيم عن التفجير قائلة إنه أسفر عن «مقتل 11 عنصرا من الجيش السوري».