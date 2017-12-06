الوطني يوافق على مشروع قانون اتحادي بتعديلات بشأن إنشاء هيئة التأمين

إبراهيم سليم (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.
كما وافق المجلس على تبني توصية حول «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب»، تنص على «منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم»، واطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات».
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قانون هيئة التأمين
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