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استقبل الصقارين المشاركين في مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة

محمد بن زايد: ننقل «فن الصقارة» إلى الأجيال وفق منهجية تراعي حماية البيئة
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تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017

العين(وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدأت في عهد المغفور له الشيخ زايد ما زالت مستمرة، وتحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة في الحفاظ على فن الصقارة وتراثها العريق، وتحرص على مشاركة الشعوب الأخرى التجارب والتقاليد الأصيلة في ممارسة هذا النوع من الصيد ونقل هذا التراث إلى الأجيال الحالية، وفق منهجية منظمة ومدروسة، وتراعي الحياة البرية والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك، لدى استقبال سموه أمس - في مجلس قصر المقام في مدينة العين - الصقارين المشاركين في «مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة» الذي بدأ أمس الأول في أبوظبي، ويستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.

ورحب سموه بالصقارين، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول فعالياتهم وأنشطتهم خلال المهرجان والأهداف حول إقامة مثل هذه المهرجانات، ودورها في تبادل الخبرات والعادات والتقاليد في ممارسة الصيد بالصقور.

واستذكر سموه معهم ذكريات إقامة أول مهرجان عام 1976 والذي عقد تحت رعاية وتوجيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورؤيته في تلك المرحلة في الحفاظ على تراث إنساني مشترك.

من جانبهم، عبر الصقارون - ومنهم 27 صقاراً شاركوا في الدورة الأولى - عن سعادتهم بهذه المشاركة النوعية، والتي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد وأثمرت عن فعالية دولية لها وزنها وحضورها الدولي في تنظيم ممارسة رياضة الصقارة، وتبادل الخبرات والتجارب حول هذه الرياضية. ... المزيد
     
 

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