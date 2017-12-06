عمال «هيونداي موتور» يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور

سيؤول (د ب أ)

بدأ أمس، عمال شركة «هيونداي موتور»، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، تنظيم إضراب جزئي عن العمل في المصانع الرئيسية للشركة في كوريا الجنوبية للمطالبة بتحسين الأجور والحوافز.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن هونج جيه كوان، المتحدث باسم نقابة عمال «هيونداي موتور»، القول إن نقابة عمال هيونداي التي يبلغ عدد أعضائها 51 ألفا دخلت في إضراب لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات بدءا من أمس حتى يوم الجمعة القادم في خمسة مصانع في أولسان التي تبعد 414 كيلومترا جنوب العاصمة سيؤول، حيث تسعى نقابة العمال للضغط على الشركة للقبول بمطالبها في مفاوضات الأجور لهذا العام.

وقال كونج إن النقابة دخلت في الجولة السادسة والثلاثين من المحادثات مع إدارة الشركة بشأن الأجور والحوافز أمس، بعيدا عن الإضراب العمالي المقرر، مضيفا أنه من اليوم إلى يوم الجمعة سوف يضرب عمال هيونداي عن العمل لمدة ست ساعات يوميا في مصانع اولسان. يذكر أن هيونداي موتور تشغل حاليا سبعة مصانع في كوريا، منها خمسة مصانع في مدينة أولسان الساحلية. كما أن لديها مصانع إنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا والدول الناشئة مثل الصين والهند وروسيا.