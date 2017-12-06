قصائد تتغنى بالوطن في «كتاب وأدباء دبي»

غالية خوجة (دبي)

أقام اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات فرع دبي، في مقره بمكتبة الطوار، أول أمس، أمسية شعرية وطنية قدمتها الشاعرة الهنوف محمد رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات- فرع دبي، متحدثة بوجدانية وشعرية عن الوطن، مهنئة الإمارات بأعيادها الوطنية، وقيادتها الحكيمة، ذاكرة آثار الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مبتدئة الأمسية من فلسطين مع الشاعر سليمان دغش الذي قرأ عدة قصائد، منها: (حمّى البحر ونافذة الندى/‏ على بعد إصبعتين وأدنى من القدس/‏ في الكسوف الأخير)، و(الشهيد).

وقرأت الشاعرة العراقية المقيمة في الإمارات ساجدة الموسوي (3) قصائد: (قمر العارفين/‏ جارتنا)، و(في الإمارات شوقي المرابط).

وبدوره، ألقى الشاعر الإماراتي حسن النجار (قصائد قصيرة لوطن كبير)، معبراً بومضاته عن هذه المحبة.

بينما قرأت الشاعرة المصرية المقيمة في الإمارات هبة الفقي قصيدتين: (إمارات الحسن)، وقصيدة لأرواح شهداء الأمة العربية (إلى متى).

واختتم الأمسية الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بقصائد تنوعت فنياتها ومنها (قصيدة أيلول/‏ رسمٌ بياني لأسراب الزرافات)، و(محمد.. محمد.. إلى آخر من يلي)، وقصيدة (في حب الشيخ زايد).

وفي الختام، كرم حبيب الصايغ الشاعر دغش بالجائزة الخاصة لشعراء فلسطين الداخل، مؤكداً أنها استُحدثتْ لتكون جسر تواصل بيننا وبينهم، وأضاف: فلسطين ستكون ضيفَ شرف ملتقى الإبداع الخليجي القادم، بينما كرمت الهنوف محمد المشاركين في الأمسية.