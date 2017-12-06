«الشارقة للشعر العربي» يكرم صمود ومعتوق

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان الشارقة للشعر العربي الدورة (16)، برئاسة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، صباح أمس الثلاثاء، في مقر الدائرة بالشارقة، اجتماعاً لمناقشة برنامج المهرجان الذي ينطلق في 8 من يناير 2018، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وصرح عبدالله بن محمد العويس قائلاً: «إن مهرجان الشارقة للشعر العربي أصبح يمثل مشهداً ثقافياً مميزاً على خريطة النشاط الشعري محلياً وعربياً»، وأضاف: «إن الدورة السادسة عشرة للمهرجان التي ستنعقد في الشارقة خلال يناير 2018، تمثل انطلاقة متجددة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي خصصت مساحة لمشاركة نوعية لبيوت الشعر في البلدان العربية، بعد نجاحها بالمساهمة في تفعيل الحركة الثقافية عامة والعطاء الإبداعي الشعري بشكل خاص، واختتم العويس تصريحه قائلاً: «عاماً تلو الآخر يشهد المهرجان تطوراً تعزيزاً لمكانة الشارقة الثقافية بوصفها عاصمة للثقافة العربية والإسلامية».

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الهادفة لتكريم رواد الشعر العربي، أقرت اللجنة اختيار الشاعر نور الدين صمود من (تونس)، والشاعر كريم معتوق من (الإمارات) لدورهما الريادي والمتميز في الساحة الشعرية، هذا ويستضيف المهرجان ثلاثين شاعراً من الإمارات والدول العربية.

كما يستضيف البرنامج الفكري للمهرجان ستة نقاد يتحدثون حول (التناص في القصيدة العربية الحديثة) من خلال محاور عدة، إضافة إلى استضافة مجموعة من الإعلاميين العرب، هذا ويتضمن البرنامج لوحة وقصيدة مشتركة مقدمة من بيوت الشعر في الوطن العربي بمشاركة شعراء من الدول التي تم افتتاح بيوت الشعر فيها (الإمارات- الشارقة، الأردن-المفرق، موريتانيا- نواكشوط، مصر- الأقصر، تونس- القيروان، المغرب- تطوان ومراكش، السودان- الخرطوم)، إضافة إلى ندوة يشارك فيها مديرو بيوت الشعر بعنوان (أثر مبادرة بيوت الشعر العربي على المشهد الثقافي).

حضر الاجتماع كل من محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وخالد مسلط مسؤول الاتصال الحكومي بالدائرة.