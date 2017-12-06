«الثقافة» تختتم فعالياتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ46

أبوظبي (الاتحاد)

بمجموعة من العروض العالمية المبهرة ووسط جمهور كبير، اختتمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أمس الأول، فعالياتها في إطار احتفالاتها باليوم الوطني الـ46، بتقديم ما يزيد على 100 فعالية كبرى على مدار أسبوع امتزج فيها الفن بالثقافة والتراث، وتكاملت الفنون الشعبية بالمحلية لتقدم مهرجاناً وطنياً شاركت فيه فئات المجتمع كافة من مختلف أنحاء الإمارات، شملت المراكز الثقافية ومنطقة السيتي ووك.

وجاءت المحصلة النهائية لمجمل الفعاليات التي قدمتها الوزارة على مدى أسبوع كامل احتفالاً باليوم الوطني إيجابية للغاية، من حيث انتظام الأنشطة وتنوعها والإقبال الجماهيري عليها في كل مكان على أرض الدولة.

وشهدت الفعاليات الرئيسية التي قدمتها الوزارة إقبالاً جماهيرياً واسعاً، كما حدث في فعاليات منطقة السيتي ووك التي استقبلت ما يزيد على 18 ألف زائر من كل فئات المجتمع، على مدى أيام الاحتفال وحرصت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على أن تقدم باقة متنوعة من جميع الفعاليات فضمت عروضاً للفرق الشعبية وفرق الفلكلور العالمي ولوحات الفن التشكيلي التي قدم من خلالها مجموعة من أبرز الفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب أفضل الجداريات التي تعبر عن حبهم للإمارات ومشاركتهم الدولة للاحتفال باليوم الوطني.

وشهدت المراكز الثقافية إقبالاً منقطع النظير، حيث شكلت مراكز الوزارة نقاط احتفال مهمة في مختلف الإمارات، استقبلت الآلاف ويرجع ذلك لما قدمته المراكز من فعاليات متنوعة للأسر، حيث أقامت المراكز الثقافية العديد من الأنشطة التراثية عبر برنامج القرية التراثية، وجاءت هذه الفعاليات في مقدمة الفعاليات التي حرص على حضورها الآلاف من المواطنين والمقيمين ولم تغفل مراكز وزارة الثقافة الأطفال والناشئة فخصصت لهم العديد من الأنشطة منها مناطق الألعاب والمرسم الحر والمسابقات الثقافية التي شملت معلومات مهمة عن تاريخ وقيادة وجغرافيا الإمارات.

ومنذ اليوم الأول للاحتفالات حرصت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على عمل استطلاع آراء للجماهير وتقييمها للفعاليات فجاءت النتائج الأولية له أن حجم المشاركة كان كبيراً للغاية، وأن الجميع استمتع بما قدمت الوزارة من فعاليات، كما كانت الفعاليات متطابقة تماماً لجدول الفعاليات الذي تم نشره على مواقع الوزارة. كما حرصت الوزارة على استطلاع آراء الفرق العالمية المشاركة في الفعاليات من الدول العربية والأجنبية في الفعاليات، ونوعية الأنشطة وطبيعة الفقرات المقدمة للاستفادة من هذه الآراء في السنوات القادمة، وهو ما اعتادت الوزارة على تنفيذه كل عام، وذلك للعمل بروح الفريق على المستويات كافة بداية بالتخطيط وانتهاء بالتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق أهداف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من تنظيم هذه الفعاليات.