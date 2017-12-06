«ابن سينا فارما» تستهدف زيادة المبيعات 30 %

القاهرة (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ابن سينا فارما، لتوزيع الأدوية في مصر، أمس، إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها نحو 30% إلى 9.6 مليار جنيه (540.31 مليون دولار) في 2017 ، مقارنة مع 7.368 مليار في 2016.

وقال محمود عبد الجواد، لرويترز، «نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 9.6 مليار جنيه هذا العام ونحو 11.8 مليار جنيه العام المقبل». وأضاف أن «ابن سينا» تعتزم استخدام 280 مليون جنيه من قيمة طرح أولي، حجمه الإجمالي نحو 1.56 مليار جنيه، لزيادة رأس المال والباقي مقابل تخارج مستثمرين من بعض حصصهم. وتستهدف الشركة التي تأسست عام 2011 زيادة أرباحها إلى 190 مليون جنيه في 2017 من 101.7 مليون في 2016، وتسعى لزيادة حصتها السوقية من نحو 19% حاليا إلى 20% العام المقبل، حسبما ذكر عبد الجواد.

وأوضح الرئيس التنفيذي المشارك أن ابن سينا ستستثمر 700 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، لزيادة مراكز التوزيع والتشغيل إلى 74 مركزاً من 55 حالياً.