نمو قوي لقطاع الأعمال بمنطقة اليورو في نوفمبر

لندن (رويترز)

أظهر مسح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو تسارع في نوفمبر الماضي مع معاناة الشركات لتلبية الطلب المزدهر في أحدث مؤشر على أداء قوي لاقتصاد المنطقة في العام الحالي. وتنبئ المؤشرات المستقبلية في المسح بأن قوة الدفع ستستمر هذا العام.

وجاءت القراءة المجمعة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهي مؤشر جيد على النمو، تأكيداً للقراءة الأولية السابقة عند 57.5 ارتفاعا من 56 نقطة في أكتوبر الماضي. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل 2011 وهو أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس «نعمت منطقة اليورو بأداء قوي في نوفمبر، مما يمهد لختام قوي للعام الحالي». وقال وليامسون إن البيانات تتفق مع معدل نمو اقتصادي 0.8% في الربع الأخير بمنطقة اليورو، وهو مستوى أكثر تفاؤلا من توقعات رويترز في استطلاع أجري الأسبوع الماضي والبالغة 0.6%.