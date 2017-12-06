«جي إف إتش» توقع اتفاقية مع «إنسبايرد» بقيمة 150 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة «جي إف إتش» المالية اتفاقية تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار مع مجموعة «إنسبايرد» للاستحواذ على جزء من المحفظة التعليمية التابعة لمجموعة جي إف إتش في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

ولفتت المجموعة في البيان إلى أنه تم إنشاء المحفظة التعليمية على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار. وذكر نديم نسولي مؤسس ورئيس مجموعة إنسبايرد أن الشركة تتطلع إلى الاستحواذ على فرص أخرى في هذا المجال مع مجموعة جي إف إتش المالية.

ويشار إلى أن مجموعة «إنسبايرد» هي مجموعة دولية مقرها في المملكة المتحدة، وتضم عدداً كبيراً من المدارس الواقعة في أربع قارات، وتستوعب أكثر من 22 ألف طالب، وتنتشر مدارس المجموعة في إيطاليا والمملكة المتحدة، وسويسرا، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وأستراليا، وكولومبيا، وبيرو.