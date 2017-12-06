%36 نمو عقود التأجير من الباطن في مجمّع دبي للاستثمار

دبي(الاتحاد)
أعلنت دبي للاستثمار عن تحقيق زيادة بنسبة 36% في عقود التأجير من الباطن في مجمع دبي للاستثمار التابع لها، وهو المجمع التجاري والصناعي والسكني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن بين هذه العقود، كان ما يقرب من 68% منها يعود لمستأجري الباطن الحاليين، ما يعكس الطلب المتزايد على هذا المجمع، باعتباره وجهة تجارية رئيسة في المنطقة.
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وتضم قائمة المستأجرين الجدد شركات متنوعة، مثل «سبيكتروم» لخدمات السيارات، و«مالتي ليفل تكنولوجي» و«تشيز لاند»، وغيرها.
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وكان هناك طلب قوي على المخازن في المجمّع، لقربه من موقع»إكسبو 2020» و«دبي الجنوب».ويقوم المجمع بتطوير شبكة الطرق الداخلية باستمرار، إلى جانب تعزيز مستوى البنية التحتية والمرافق، وهي من الخصائص التي تضمن جذب المزيد من المستأجرين الجدد لهذا المشروع».
يشار إلى أن مجمع دبي للاستثمار يقدم مجموعة واسعة من مرافق التخزين والمستودعات والخدمات التجارية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فضلاً عن قطع الأراضي المخصصة لبناء المخازن.