%36 نمو عقود التأجير من الباطن في مجمّع دبي للاستثمار

دبي(الاتحاد)

أعلنت دبي للاستثمار عن تحقيق زيادة بنسبة 36% في عقود التأجير من الباطن في مجمع دبي للاستثمار التابع لها، وهو المجمع التجاري والصناعي والسكني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن بين هذه العقود، كان ما يقرب من 68% منها يعود لمستأجري الباطن الحاليين، ما يعكس الطلب المتزايد على هذا المجمع، باعتباره وجهة تجارية رئيسة في المنطقة.

وبلغ عدد المستأجرين الجدد خلال الفترة ذاتها 26%، حيث يعمل 46% منهم في نشاط التخزين، و35% لسكن الموظفين، و14% للمكاتب، و5% في النشاط التجاري.

وتضم قائمة المستأجرين الجدد شركات متنوعة، مثل «سبيكتروم» لخدمات السيارات، و«مالتي ليفل تكنولوجي» و«تشيز لاند»، وغيرها.

وقال عمر المسمار، المدير العام لمجمع دبي للاستثمار: «إن الزيادة الهائلة في عقود التأجير من الباطن في المجمّع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، تعكس حالة التفاؤل المتزايد في بيئة الأعمال الإقليمية، إلى جانب تنامي سمعة المجمع كوجهة تجارية مفضلة.

وكان هناك طلب قوي على المخازن في المجمّع، لقربه من موقع»إكسبو 2020» و«دبي الجنوب».ويقوم المجمع بتطوير شبكة الطرق الداخلية باستمرار، إلى جانب تعزيز مستوى البنية التحتية والمرافق، وهي من الخصائص التي تضمن جذب المزيد من المستأجرين الجدد لهذا المشروع».

يشار إلى أن مجمع دبي للاستثمار يقدم مجموعة واسعة من مرافق التخزين والمستودعات والخدمات التجارية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فضلاً عن قطع الأراضي المخصصة لبناء المخازن.