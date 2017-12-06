شح السيولة يضغط على الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت معظم الأسهم القيادية المدرجة في الأسواق المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، إلى ضغوط بيع ساهمت في تراجع المؤشرات المالية، بالتزامن مع حالة من التردد والهدوء النسبي سادت أوساط المستثمرين وإحجام المؤسسات والمحافظ عن الشراء، على الرغم من بلوغ الأسعار لمستويات مغرية مع تدني وشح السيولة.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 380.7 مليون درهم، بعدما تعاملوا على أكثر من 187.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3564 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 47 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على تراجع بلغت نسبته 1.46% عند مستوي 4263 نقطة، بعدما تم التعامل على 50.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 101.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 961 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 4 أسهم، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم أخرى على ثبات عن الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد تعرض لضغوط بيع طالت معظم الأسهم القيادية المدرجة، لينهي تعاملات أمس على تراجع بنسبة 1.11% عند مستوى 3393 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 137.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 279.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2603 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفع منها 5 أسهم، فيما تراجعت أسعار 26 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.