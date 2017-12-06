رائدات أعمال: تمكين النساء أساس لتوازن سوق الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مركز اكسبو الشارقة عدداً من الندوات الرامية إلى إتاحة الفرصة للمرأة لخوض مختلف القطاعات الاقتصادية.

وناقشت ندوة بعنوان «المرأة الحاضر المغيب في قطاعات الطاقة والبيئة»، أسباب تغييب المرأة عن قطاعي الطاقة والبيئة المستدامة، وضرورة تفعيل مشاركتها في هذين المجالين الحيويين، وشارك فيها كل من د. نوال الحوسني نائب المدير العام في أكاديمية الابتكار في أبوظبي، ورانيا رستم مديرة الابتكار في شركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ود. بهجت اليوسف العميد المكلف في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.

وكشفت المتحدثات خلال الجلسة أن 10% فقط من النساء يعملن في مناصب إدارية في القطاعات الاقتصادية، ما يعني تغييب المرأة عن تأدية دورها الريادي، لا سيما في قطاعي الطاقة والبيئة، مشيرات إلى ضرورة إفساح المجال للمرأة وخلق مناخ عادل من حيث تكافؤ الفرص.

واستعرضت المتحدثات الفرص التي تفرضها حاجة العالم المتزايدة للطاقة النظيفة، وإمكانية لعب المرأة دوراً جوهرياً فيها، مؤكدات أن مجالي الطاقة والبيئة من أكثر المجالات خصوبة في توفير فرص سريعة النمو، لرائدات الأعمال والباحثات عن سبل تأسيس الشركات والأعمال.

وأكدت المتحدثات أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة بلغت نحو 13.2% في العام 2012، ومن المرجح أن ترتفع إلى 26% بحلول 2020، ما يسلط الضوء على حجم الفرص الضخمة التي تفرضها حاجة العالم المتزايدة للطاقة النظيفة، خاصة وأن عائداتها ارتفعت بفضل إشراك النساء بين 20 إلى 25 تريليون دولار.

وخلصت الجلسة إلى ضرورة اعتماد التدابير والسياسات التي تسهل انخراط المرأة في قطاعي الطاقة والبيئة المستدامة، لما تمتلكه النساء من مهارات وكفاءات قادرة من خلالها على تولي المناصب الإدارية والريادية في سوق العمل المتخصص بهذين القطاعين.