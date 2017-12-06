مهدي علي: مهمتي إعادة الفريق إلى «قلب المنافسة»

منير رحومة (دبي)

عبّر مهدي علي عن سعادته بتدريب شباب الأهلي دبي، معتبراً أن قيادته للفريق هي «عودة إلى بيته الأول»، متمنيا أن تكون عودته فاتحة خير على الفريق، من أجل تصحيح وضعه وتعديل صورته واستعادة مستواه المعروف، حتى يعود إلى سباق المنافسة بقوة، مشددا على أن شباب الأهلي دبي من الأندية الكبرى بالدولة، ومنافس دائم على الألقاب والبطولات.

وأبدى مهدي علي تفاؤله بالمهمة، خاصة وأنه يعرف مجموعة كبيرة من اللاعبين الموجودين، والذين عمل معهم لفترة طويلة، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرة فريق الفرسان الثلاثة على تقديم عروض أفضل ومستويات لائقة خلال الفترة المقبلة.

وعن قصر الفترة التي تفصل فريقه عن مواجهة متصدر الدوري في ديربي قوي ومثير، ومدى قدرته على وضع بصمته الفنية على فريق شباب الأهلي دبي، أوضح مهدي علي قائلا: المدرب السابق أولاريو كوزمين عمل مع الفريق نحو أربعة مواسم ونصف الموسم، وقدم كل ما يملك، إلا أن الحظ لم يحالفه خلال الفترة الأخيرة.

وقال مهدي علي إنه من الصعب تغيير طريقة لعب الفريق خلال خمسة أيام فقط، وأنه درس المنافس جيدا، ويسعى إلى استثمار ذلك لمصلحة فريقه.