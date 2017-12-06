عموري: أحلم بالاحتراف في أوروبا

دبي (د ب أ)
أكد عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب العين والمنتخب الوطني، أن الاحتراف بأوروبا لا يزال يطارد مخيلته، وهو الحلم الذي يتمنى تحقيقه قريباً.
وأوضح عموري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن الذهاب لأوروبا مغامرة طالما تمنيت تحقيقها، متحدياً بأنه سيثبت وجوده هناك وسينجح.
وراهن عموري، الفائز بلقب أفضل لاعب آسيوي لعام 2016، وأحد ثلاثة لاعبين مرشحين للأفضل بآسيا في كل من 2015 و2017، على أن اللاعب الخليجي يملك موهبة كروية أفضل من اللاعب الأوروبي، لكن الفارق في الاحترافية التي بدأت متأخرة مقارنة بأوروبا.
كما اعتبر عموري عدم تأهل منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بسبب عدم التوفيق، واصفاً لقاءه بالأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا بأنه اللقاء الذي لن ينساه بسبب قصة «القميص».
ورداً على سؤال عن استمراره في الدوري الإماراتي حتى الآن، رغم أن اللاعبين الفائزين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية بجائزة أفضل لاعب آسيوي على مدار السنوات الماضية اتجهوا بعدها للاحتراف الأوروبي، قال عموري: في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفل توزيع الجوائز ببانكوك الأسبوع الماضي، ذكرت أن الوسطاء لا يقدمون اللاعب الخليجي للملاعب الأوروبية بشكل جاد. واليوم، أقول إن المواهب العربية والخليجية لا تقل أبداً عن نظيرتها في أوروبا، بل إننا نفوقهم لكن الفرق بيننا وبينهم الاحترافية وصناعة الكرة، حيث انطلقوا منذ زمن بهذا الاتجاه لإفراز النجوم ورعايتهم، بينما انطلقنا منذ سنوات متأخرين بفارق كبير جداً. أمامنا عمل كبير لنتمكن من اللحاق بهم وكسر الفجوة بيننا وبينهم. ... المزيد