عموري: أحلم بالاحتراف في أوروبا

دبي (د ب أ)

أكد عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب العين والمنتخب الوطني، أن الاحتراف بأوروبا لا يزال يطارد مخيلته، وهو الحلم الذي يتمنى تحقيقه قريباً.

وأوضح عموري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن الذهاب لأوروبا مغامرة طالما تمنيت تحقيقها، متحدياً بأنه سيثبت وجوده هناك وسينجح.

وراهن عموري، الفائز بلقب أفضل لاعب آسيوي لعام 2016، وأحد ثلاثة لاعبين مرشحين للأفضل بآسيا في كل من 2015 و2017، على أن اللاعب الخليجي يملك موهبة كروية أفضل من اللاعب الأوروبي، لكن الفارق في الاحترافية التي بدأت متأخرة مقارنة بأوروبا.

كما اعتبر عموري عدم تأهل منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بسبب عدم التوفيق، واصفاً لقاءه بالأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا بأنه اللقاء الذي لن ينساه بسبب قصة «القميص».