«زايد» فرحة «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)
احتفت بعثة منتخبنا الوطني بمقر إقامة الفريق بالكويت، بقدوم «زايد» المولود الجديد للحارس خالد عيسى، والذي خرج إلى الحياة صباح أمس، ليكون الخبر المفرح الثاني للبعثة ولحارس «الأبيض»، بعد الأداء الرجولي والمستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع زملائه اللاعبين أول أمس، وتوج بالفوز والتأهل للمباراة النهائية بعد أن وقف عيسى عائقاً أمام هجمات العراق، وتصدى لركلة الجزاء الأولى أمام أسود الرافدين.
من جانبه، أشاد عبد الله صالح، مشرف المنتخب الوطني، بالروح العائلية التي تجمع لاعبي «الأبيض» في جميع المناسبات، خصوصاً خارج الملعب، مشيراً إلى أن تلك الروح تسهل الكثير من الصعوبات خلال فترات المعسكرات الخارجية والمشاركة في البطولات، وضرب مثالاً بما يحدث في «خليجي 23» بالكويت حالياً من انضباط والتزام من الجميع.
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وقال صالح: خالد عيسى رجل المهام الصعبة، هو واحد من جيلٍ يستحق أن يسير على طريق الإنجازات، ونتمنى أن يكلل ذلك غداً بالتتويج باللقب.
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