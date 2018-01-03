«زايد» فرحة «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)

احتفت بعثة منتخبنا الوطني بمقر إقامة الفريق بالكويت، بقدوم «زايد» المولود الجديد للحارس خالد عيسى، والذي خرج إلى الحياة صباح أمس، ليكون الخبر المفرح الثاني للبعثة ولحارس «الأبيض»، بعد الأداء الرجولي والمستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع زملائه اللاعبين أول أمس، وتوج بالفوز والتأهل للمباراة النهائية بعد أن وقف عيسى عائقاً أمام هجمات العراق، وتصدى لركلة الجزاء الأولى أمام أسود الرافدين.

من جانبه، أشاد عبد الله صالح، مشرف المنتخب الوطني، بالروح العائلية التي تجمع لاعبي «الأبيض» في جميع المناسبات، خصوصاً خارج الملعب، مشيراً إلى أن تلك الروح تسهل الكثير من الصعوبات خلال فترات المعسكرات الخارجية والمشاركة في البطولات، وضرب مثالاً بما يحدث في «خليجي 23» بالكويت حالياً من انضباط والتزام من الجميع.

وكشف صالح، عن أن حارس «الأبيض»، يستحق الإشادة والثناء، وتمنى أن يواصل تألقه حتى المباراة النهائية، لافتاً إلى أن الحارس في الاجتماع الأخير قبل المباراة، طالب زملاءه اللاعبين بالتسجيل إذا ما وصلت المباراة لركلات الترجيح، وأن يتركوا مهمة التصدي لضربات المنافسين، وهو ما أثبته عملياً خلال مباراة العراق.

وقال صالح: خالد عيسى رجل المهام الصعبة، هو واحد من جيلٍ يستحق أن يسير على طريق الإنجازات، ونتمنى أن يكلل ذلك غداً بالتتويج باللقب.

وعن التحضيرات للمباراة، قال: كل الأمور تسير بشكل طيب، ليس لدينا وقت كافٍ قبل لقاء يوم غدٍ، حيث خضع اللاعبون لتدريبات استشفائية لتعويض خوض 120 دقيقة، حيث أرى أنه كان على اللجنة المنظمة أن تقيم المباراتين في التوقيت نفسه، منعاً لإجهاد منتخب دون آخر، تمسكاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن ذلك لن يعطلنا عن التحضيرات، وأتمنى أن يوفق «الأبيض» برفع الكأس غداً.