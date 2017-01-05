الإسبانية ناروا كالفو تكسب لقــب سباق السيدات

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة سباق السيدات لمسافة 100 كلم في افتتاح فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وعدد كبير من المسؤولين وجمهور كبير من عشاق الفروسية.

وشاركت في السباق سمو الشيخة فطيم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة مريم بنت عمر القاسمي، والشيخة نجلاء بنت سلمان آل خليفة، إلى جانب 195 فارسة من داخل وخارج الدولة. وتوجت الفارسة الإسبانية ناروا كالفو ايبانيز بلقب السباق على صهوة الفرس «شغف» لإسطبلات «ام7» قاطعة المسافة الكلية في زمن قدره 3:22:13 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 34.99 كلم/‏ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة البلغارية إليزابيث هاردي على صهوة «دودلي ديك تي» لإسطبلات إعمار، التي قطعت المسافة في زمن قدره 3:22:13ساعة، فيما حلت عفراء خليفة السويدي في المركز الثالث بعد أن قطعت المسافة على الجواد صهوة «مو دي مونتفلاك» بزمن قدره 3:22:20 ساعة.