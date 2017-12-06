2.6 مليار درهم قيمة سوق التقنيات السمعية والبصرية في الإمارات العام المقبل

فهد الأميري (دبي)

يتوقع أن تصل قيمة سوق التقنيات السمعية والبصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 707 ملايين دولار (2.6 مليار درهم) بحلول العام 2018، مقارنة بـ 656.2 مليون دولار (2.4 مليار درهم) في العام 2016، وفقاً لتقرير مؤسسة «يورومونيتور إنترناشونال» (EMI) أصدرته بمناسبة انطلاق معرض إنفوكوم الشرق الأوسط وأفريقيا 2017 أمس الذي افتتحته منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

واعتبر التقرير أن النمو الاقتصادي وارتفاع السياحة والحرص على استكمال العديد من المشاريع الضخمة، محفزات رئيسة لسوق التقنيات السمعية والبصرية الاحترافية في دولة الإمارات، متوقعا أن يزداد الطلب على الأجهزة والخدمات ذات الصلة بنحو 8% خلال العامين المقبلين بحسب تقرير المؤسسة.

وقالت منى المرّي: «تحظى دبي بمكانة ريادية كواحدة من أهم مراكز تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض العالمية المتخصصة في مختلف المجالات، ويعد اختيار دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 كأول مدينة يُعقد فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا، خير دليل على المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في هذا المجال».

ويضم المعرض في نسخته الحالية أكثر من 100 شركة متخصصة في التقنيات الصوتية والمرئية من 20 دولة، ويتضمن الحدث العديد من الفعاليات مثل الندوات والجلسات الحوارية.