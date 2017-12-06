الإمارات يدشن العمل في «المجمع التجاري» خلال أسبوعين

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن نادي الإمارات، توقيع عقد إنشاء المجمع التجاري في واجهة النادي على الطريق العام، والذي يضم 10 معارض مع طابق أرضي وميزانين، إلى جانب مجمع الشقق السكنية المؤلف من 52 (ستوديو)، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للنادي، إذ يبدأ العمل لوضع حجر الأساس بعد أسبوعين من الآن، وينتظر تسليمه في نهاية ديسمبر 2018 بعائد سنوي بين 3 إلى 3 ملايين ونصف المليون درهم.

وتم توقيع العقد رسمياً، أمس، بحضور محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد حنفي، ممثل شركة العلي.

وأوضح العوضي أن النادي يبحث عن موارد أخرى غير الدعم الحكومي، عن طريق إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تعزز إمكانات النادي بعيداً عن الدعم الحكومي، وذلك لخدمة أهدافه وتطلعات جماهيره، موضحاً أن النادي في طريقه للإعلان عن مشاريع جديدة في الفترة المقبلة لدعم خزينة النادي.

وأضاف: «كرة القدم تحتاج دائماً إلى ميزانية، والأندية الكبيرة التي لديها ميزانية مالية كبيرة هي التي تحقق طموحات جماهيرها، أما الأندية الأقل، فتطمح إلى المراكز الوسطى في جدول ترتيب الدوري، والفرق الضعيفة مالياً تصارع للبقاء وعدم الهبوط، وهذا ليس في الدولة فقط، بل في العالم كله، فحتى نصل إلى الميزانيات الكبيرة، يجب أن نبحث عن موارد مالية وإيرادات أخرى غير الدعم الحكومي».

وأكد العوضي أن المشاريع الاستثمارية تصب في مصلحة الفريق الأول لكرة القدم والألعاب الأخرى بالنادي، وذلك من خلال التعاقد مع المدربين واللاعبين المواطنين والأجانب، وهو ما يعني ضرورة توافر الميزانية الجيدة التي تأتي من خلال الدعم الحكومي والموارد الأخرى مثل المشاريع المستقبلية.