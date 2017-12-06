فوز النصر وخورفكان في افتتاح دوري «فوق الأربعين»

الشارقة (الاتحاد)

فاز النصر على الإمارات العالمية للالمونيوم 4/3 مساء أمس الأول، في افتتاح دوري فوق الأربعين لكرة القدم الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب حديقة منتزه الشارقة، حيث أحرز للأول عبد العزيز كركور وعيسى جمعة ومحمد عمبر ومحمد إبراهيم، فيما أحرز للثاني أحمد عباس وراشد عبد الرحمن، كما فاز خورفكان على الخوري للسيارات بهدفي نبيل حمدان وعمر المغربي.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي حضر الافتتاح أن تنظيم تنظيم الدوري يأتي بعد النجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة فوق الأربعين الرمضانية لكرة القدم ضمن خطة واستراتيجية إدارة التطوير الرياضي في المجلس، لتحقيق عدة أهداف أساسية تتمثل في تعزيز نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتوسيع دائرة ممارسي الرياضة وتطويرها وتنميتها وإعطاء الفرصة للعديد من نجوم اللعبة ممن اعتزلوا اللعب لأسباب وظيفية أو اجتماعية أو إصابات، أدت لحرمانهم من مواصلة مشوارهم مع كرة القدم.

وقال: إن تسعة فرق تشارك في الحدث الذي يقام بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً، تحقيقاً لأحد أهداف الخطة التشغيلية لرؤية المجلس، وتعزيز كل سبل أداء رسالته فيما يخص نشر الثقافة الرياضية في المجتمع من خلال تنويع مصادر ممارسة الرياضة واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي.

وأضاف: إن شروط وقواعد المشاركة في هذه البطولة متاحة للمواطنين وأبناء المواطنات وجزر القمر وثلاثة من الوافدين من مواليد 1977 ،ويسمح بالمشاركة للاعبين المواطنين من نجوم الأندية والمنتخبات الذين أثروا في مسيرة كرة القدم الإماراتية في السنوات الماضية مع فرق أنديتهم والمنتخبات الوطنية واعتزلوا اللعب، وتكون المشاركة باسم مؤسسة أو ناد أو شركة، ويلتزم كل فريق بتسجيل 20 لاعباً على الأكثر، ومشرف ومدرب.

حضر حفل انطلاق البطولة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، وعدنان الحمادي رئيس اللجنة الفنية، ورئيس قسم الاحتراف والأكاديميات بإدارة التطوير الرياضي بالمجلس.