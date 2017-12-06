محروس: التشابه يزيد من صعوبة مواجهة «البرتقالي»

مراد المصري (دبي)

أوضح السوري نزار محروس مدرب فريق حتا، أن تشابه الموقف مع عجمان سيزيد من قوة المباراة بينهما غداً في دوري الخليج العربي، وذلك مع وجود فارق نقطة واحدة فقط تفصل بينهما، وحاجة كل منهما للوصول إلى المناطق الدافئة بجدول الترتيب.

واعترف محروس أن «البرتقالي» قدم نفسه بشكل جيد للغاية في الفترة الماضية، وحقق نتائج إيجابية، لكن «الإعصار» أيضا أظهر قدرته على مواصلة التطور وكسب النقاط والقدرة على اللعب الهجومي وتهديد المنافسين.

وكشف محروس أن فريقه سيخوض المباراة منقوصاً من عدد من اللاعبين بسبب الإصابات، لكنه أوضح أن هذا الوضع تعانيه جميع فرق دوري الخليج العربي، ويجب التركيز على المجموعة المتاحة حالياً، مؤكداً أنه وضع كامل ثقته في تلك المجموعة لتحقيق التوقعات.

وختم المدرب حديثه بالتركيز على أن هذه الجولة عموماً ستشهد تنافساً بين كافة الفرق، في ظل سعيها لإنهاء الدور الأول بأفضل نتيجة ورصيد من النقاط، وهو ما سيرفع من إثارة المباريات.