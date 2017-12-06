الرمادي: الفوز هدفنا من أجل «الدافئة»

عماد النمر (عجمان)

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن لقاء الغد أمام حتا يعد أحد أهم لقاءات الفريق في الدور الأول، حيث إن ظروف الفريقين متشابهة إلى حد ما، حيث يحتل عجمان المركز التاسع بتسع نقاط، ويحتل حتا المركز العاشر بثماني نقاط، وكلا الفريقين عائد من تعادل إيجابي حيث تعادل عجمان مع الوحدة ثالث الترتيب وتعادل حتا مع الوصل متصدر الترتيب، وقال: ستكون المباراة متكافئة بين الفريقين، وقد استعد عجمان جيداً للمباراة من أجل تقديم المستوى الجيد الذي ظهر به في آخر مباراتين، ونأمل أن يواصل اللاعبون الأداء بنفس المستوى، إلى جانب تحقيق نتيجة إيجابية.

ورفض الرمادي التسليم بأن عجمان يؤدي بصورة جيدة أمام الفرق الكبيرة، والعكس أمام الفريق الأقل مستوى، وقال: عجمان قدم مباريات جيدة أيضاً أمام الظفرة والإمارات، وقال إن لكل مباراة ظروفها، وأحياناً نتأثر ببعض الغيابات أو الأخطاء الفردية، لكننا في المجمل نقدم أداءً جيداً والفريق في مستوى متصاعد، ونطمح أن نحقق الفوز في المباراة الأخيرة بالدور الأول من أجل التقدم نحو المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.

وعن غيابات الفريق، أوضح الرمادي أن المدافع حسن زهران سوف يغيب عن تشكيلة المباراة بسبب الإنذار الثالث، وقد يغيب اللاعب محمد أحمد الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وسوف يتحدد مدى مشاركته صباح يوم المباراة، وفيما عدا ذلك فالفريق جاهز للمباراة بصورة مطمئنة وجميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية.

وشدد مدرب عجمان على أن فريق حتا لايمكن الاستهانة به، فهو من الموسم الماضي يقدم أداءً متميزاً، ولديه عناصر جيدة من اللاعبين، والإدارة الفنية الجديدة أضافت الكثير للفريق وصححت الأوضاع، والدليل أنه حصد 4 نقاط في آخر مباراتين وسجل سبعة أهداف، لذلك فنحن نحترم الفريق ونعرف جيداً أن اللقاء لن يكو سهلاً، وحول غيابات فريق حتا قال الرمادي: أنا أنظر لفريقي أولاً وعلينا أن نكون في جاهزية تامة، وبالتأكيد فسوف نقابل فريقاً كامل العدد، وعلينا أن نلعب بكل قوة وتركيز من أجل الخروج بالنتيجة التي تسعدنا وتؤمن من وجودنا في جدول الترتيب.