دبي (الاتحاد)

أبرمت «أكور للفنادق»، اتفاقية مع شركة «نخيل»، لتعزيز العلامة التجارية لمنتجع ومساكن «رافلز» التابعة لمجموعة «أكور للفنادق». وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور للفنادق» سيباستيان بازان، ضمن حفل خاص أقيم على هامش فعاليات معرض سوق السفر الفاخر في مدينة كان الفرنسية. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم افتتاح «بالم 360»، وهو عبارة عن برجين يحملان العلامة التجارية لكل من فندق «رافلز ذا بالم دبي» و«رافلز ريزيدنسز بالم 360».

ومن المقرر افتتاح «بالم 360» في عام 2021، وسيمثل أول منتجع لمجموعة «رافلز» الذي يطل على شواطئ مدينة دبي. وعلى ارتفاع 260 متراً تقريباً، سيتمكن النزلاء من الاستمتاع بالمناظر الخلابة لـ «نخلة جميرا»، إضافة إلى الاستمتاع بالإطلالات التي يوفرها ساحل الخليج وأفق مدينة دبي، وبذلك يكون «بالم 360» أطول مبنى يتم تشييده في «نخلة جميرا».