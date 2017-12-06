برانديلي: المهمة ليست سهلة أمام «الصقور»

وليد فاروق (دبي)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر، أن لاعبي فريقه سيكونون مخطئين لو اعتقدوا بـ «سهولة» مهمتهم أمام فريق الإمارات غداً، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي، واصفاً المباراة بأنها الأهم التي سيخوضها «العميد» من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وتعويض الخسارة الأخيرة التي مني بها أمام العين في الجولة الماضية.

وأوضح برانديلي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لهذه المباراة: «علاوة على العمل والجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون خلال التدريبات، وهو الأمر الذي يرضيني كمدرب، إلا أنني أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا أيضا ذلك لأن الفوز يحتاجه أيضاً إلى جانب الجهد المبذول، نتمنى أن نحافظ على توازنا الدفاعي والهجومي، تفادياً لتكرار خسارة الجولة الماضية التي قدمنا فيها شوطاً هو الأفضل لنا في الدوري ولكننا خسرنا في النهاية، رغم أنه كان يمكننا تحقيق الفوز، نتمنى أن نقاتل في جميع مبارياتنا بغض النظر عن اسم المنافس».

وكشف مدرب النصر أن قائمة الفريق ستشهد عودة أكثر من لاعب غاب الفترة الماضية على رأسهم، المغربي عبد العزيز برادة محترف الفريق الذي شفي من إصابته، وبات جاهزاً للمشاركة في المباراة كأساسي، ونفس الأمر بالنسبة للحارس أحمد شمبيه، وأن كان قرار مشاركته لم يحسم بعد رغم أدائه التدريبات بشكل جيد، مشيرا إلى أن الغائب الوحيد سيكون المدافع خليفة مبارك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة العين.

واعتبر برانديلي أن أداء «العميد» مع قرب نهاية الدور الأول للدوري تطور بشكل كبير عن أدائه في أول مباراة خاضها هذا الموسم، مؤكدا أن الفريق افتقد 5 نقاط على الأقل كان يستحق الفوز بها، ورفع رصيده بما يدخله دائرة المنافسة بقوة، دون الكشف عن هذه المباريات، مشيراً إلى أنه لا يحب اختلاق الأعذار، ولكن المستوى تطور بشكل رائع، وهو ما يحفز لدخول الدور الثاني بطموحات أكبر.