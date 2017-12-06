«خليجية شباب» السلة بين البحرين وعمان

علي معالي (دبي)

يستعد المنتخب الأول لكرة السلة لتصفيات آسيا المقرر إقامتها في البحرين، ويرتب منتخب الشباب الأوراق أيضاً للمشاركة في البطولة الخليجية المقرر لها في البحرين أيضاً وهي مؤهلة لأمم آسيا.

ويشارك منتخبنا الأول في بطولة دبي الدولية المقرر لها من 17 حتى 26 يناير المقبل، وهي تجربة مهمة لعناصر المنتخب قبل التصفيات الآسيوية، وسيتم تجميع منتخبنا قبل انطلاق بطولة دبي بـ 3 أيام فقط.

وسيدخل المنتخب بعد دولية دبي في معسكرين أحدهما داخلي، والآخر خارجي قبل انطلاق تصفيات بطولة آسيا من 20 إلى 23 فبراير المقبل في البحرين.

وعن خليجية الشباب في البحرين، قال عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد عضو اللجنة التنظيمية، إن الحديث بشأن استضافة البطولة لم يحسم بعد هي الآن ستقام في البحرين من 2 إلى 9 فبراير المقبل، ويمكن أن تنقل إلى سلطنة عمان لتقام في نفس التوقيت، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات خاصة لإعداد المنتخب.

من جانبه، قال أسامة قرقاش عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات إن ما يحدث حاليا بطبيعة الحال لبعض عناصر المنتخب الأول سيكون لها تأثيرها السلبي على التجهيز، خاصة وأن العناصر الخاصة بالمنتخب لا تتدرب، وبالتالي عندما ينضم اللاعبون للمنتخب سيكون هناك ترتيب من النقطة (صفر) لجميع اللاعبين، والوضع الحالي يحتاج إلى جهد كبير من العناصر كافة، مدربين ولاعبين، عندما يبدأ مشوار المعسكر الداخلي.