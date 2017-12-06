لمسات أطفال «الأولمبياد الخاص» تضيء «دبي كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص جلسة تدريبية للاعبين المشاركين في دورتي الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، في مبادرة إنسانية رقيقة أضاءت موقع الحدث الذي يترقب اليوم انطلاق النسخة 12 لبطولة «دبي ليدز كلاسيك» للجولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية لجولف السيدات التي ستتواصل حتى السبت المقبل، بمشاركة أفضل لاعبات العالم اللواتي يتنافسن للظفرة بجوائز مالية تبلغ 500 ألف دولار وتحصل البطلة منها على 75 ألف دولار.

وتولت كيم ساي يونج اللاعبة الكورية الجنوبية صاحبة لقب البطولة الأميركية المفتوحة، تدريب مجموعة من اللاعبين الأطفال في نادي الإمارات للجولف دبي، بهدف صقل مهاراتهم وتدريبهم على تسديد الكرات بدقة وبطريقة محترفة تساعدهم على كسب المزيد من النقاط في منافسات الألعاب الأولمبية.

وسادت أجواء مميزة ورائعة أثناء الحصة التدريبية وحظي اللاعبون بلحظات حماسية لا تنسى مع كيم ساي يونج التي أضحت سفيرة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وتشكل الألعاب الإقليمية والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما ستكون دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، الذي سيقدم تجربة شاملة للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأشخاص المتطوعين على حد سواء.