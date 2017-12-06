٪20 نمو الصادرات السلعية غير النفطية بأبوظبي خلال 4 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت صادرات إمارة أبوظبي السلعية غير النفطية معدل نمو تراكمي نسبته 20%، خلال الفترة من 2013 حتى 2016، بحسب خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، والذي أوضح أن صادرات الإمارة بلغت أكثر من 28 مليار درهم العام الماضي.

وقال المنصوري، خلال كلمته بمنتدى المصدرين والمستثمرين، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس: «إن السلع المعاد تصديرها خلال الفترة نفسها ارتفعت من 16 مليار درهم عام 2013 إلى 24 ملياراً في 2016، فيما ارتفعت واردات إمارة أبوظبي من 100 إلى 117 مليار درهم خلال الفترة ذاتها».

وأكد أن إمارة أبوظبي تتمتع ببنية تحتية متكاملة لموانئها وشبكات طرق ومطارات متطورة بمواصفات ‬عالمية، ما يضمن الارتباط ‬‬بشركائها ‬التجاريين ‬في ‬المنطقة ‬وبقية ‬بلدان ‬العالم بشكل أفضل.

وأشار المنصوري إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأكبر مع إمارة أبوظبي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي في التجارة غير النفطية، خاصة الصادرات، فيما تعد الولايات المتحدة الأميركية أهم الشركاء التجاريين للواردات مع إمارة أبوظبي خلال عام 2016، بقيمة 21 ملياراً و689 مليون درهم، تليها المملكة العربية السعودية واليابان والصين.