«سيـدات أعمـال أبوظبي» تناقش أهم أنشطة وفعاليات المجلس في 2017

أبوظبي (الاتحاد)

عقد في الأسبوع الماضي اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي برئاسة مريم الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، بحضور عضوات المجلس، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

واستعرض الاجتماع أهم الأعمال والأنشطة التي قام بها المجلس منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2017، حيث نجح المجلس في إتمام وإنجاح الحملة التوعوية الثالثة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، تحت شعار «مسؤوليتنا المجتمعية في خدمة الوطن»، إلى جانب تنظيم الدورة الثانية لجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر، وإطلاق نادي ريادة الأعمال المبتكرة، والذي يهدف إلى نشر الوعي لثقافة الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، وتشجيع المرأة على توليد الأفكار المبدعة التي يتم تطويرها وتنفيذها ومتابعتها، وإطلاق حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، وإتمام برنامج لتدريب وتأهيل السيدات ضمن رخصة مبدعة للاندماج في منظومة العمل الخاص.

كما جرى بحث تنفيذ توصيات دراسة حول المنافذ والوسائل التي يمكن من خلالها دعم تسويق منتجات السيدات، ضمن الرخص المنزلية ورائدات الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقد نظم المجلس منذ مطلع العام الجاري 26 دورة وورشة عمل ضمن الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال، وقد بلغ عدد المشاركات في هذه الدورات وورش العمل 550 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة، وبلغت نسبة رضا المشاركات عن هذه الدورات والورش 95%.