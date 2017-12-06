تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات

دبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات من 55.9 نقطة في أكتوبر إلى 57.0 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى نمو قوي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، في أسرع وتيرة توسع له منذ أغسطس.
وساهم النمو الحاد في الإنتاج والأعمال الجديدة في التحسن الأخير في الأوضاع التجارية، وتجاوبت الشركات مع ارتفاع طلبات الإنتاج عن طريق زيادة النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة في 2009، وأشارت شركات عديدة إلى أنهم يتوقعون تحسناً إضافياً في ظروف التشغيل في الـ12شهراً المقبلة. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع متوسط أعباء التكلفة بوتيرة قوية، وعكس جزئياً ارتفاع أسعار المواد الخام.
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واستمرت زيادة الإنتاج خلال فترة الدراسة في نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية التي بدأت في فبراير 2010. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو أقوى معدل مسجل في 33 شهراً. واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، وصل نمو النشاط التجاري إلى مستوى قياسي مرتفع خلال نوفمبر، وأفادت البيانات بأن نحو 42% من الشركات المشاركة شهدت زيادة في حجم المشتريات.
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أما على صعيد الأسعار فقد استمر تراجع أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي في شهر نوفمبر، وكان معدل التخفيضات متواضعاً في مجمله وأبطأ مما هو مسجل في الدراسة السابقة، ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد قللت الشركات من أسعار منتجاتها لتحفيز طلب العملاء، وارتفع متوسط أعباء التكلفة بمعدل قوي خلال فترة الدراسة الأخيرة، ومع بيانات نوفمبر الأخيرة تمتد سلسلة ارتفاع نفقات التشغيل الحالية إلى 6 أشهر.