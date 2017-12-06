«الشاهينية» و «مخيفة» تتوجان برمزي اللقايا

عبد الله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 – 2018، منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى للهجن التي خصصت لفئة اللقايا لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد السباقات عدد كبير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «الشاهينية» للدحبة قنازل حمرور العامري بناموس الشوط الرئيس الأول، لتخطف رمز الأبكار المحليات الإنتاج الخنجر، وجائزة مالية قدرها 300 ألف درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 7:31:1، وجاءت ثانية «بشاير» لمحمد حمد نهيان العامري بتوقيت قدره 7:31:5، ووصلت «تحية» لمحمد بن زيتون المهيري في المركز الثالث بزمن قدره 7:31:7.

وفي الشوط الثاني، المخصص للأبكار المهجنات الإنتاج، انتصرت «مخيفة» لسعيد محمد سالمين المنصوري على منافسيها، لتخطف الخنجر و300 ألف درهم، بزمن قدره 7:23:6، مسجلة التوقيت الأفضل، وجاءت «الدانة» لمبارك سعد سعيد ضحي العامري في المركز الثاني بـ7:32:1، ووصلت «ربشة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري ثالثة بـ7:32:8، وفي شوط الجعدان المحليات الإنتاج، كان «شاهين» لخلفان هلال محمد النعيمي على موعد مع الناموس ليحرز الدرع و200 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 7:27:5، تاركاً المركز الثاني لـ «الشبل» لحمد قنازل حمرور العامري بزمن قدره 7:28:3، ووصل «الظبي» لهادف حمد عفصان المنصوري ثالثاً بـ7:28:6، وخطف «مايهاب» لسعيد سيف علي راشد سويلم الكتبي لقب الشوط الرابع ليطير بالدرع، و200 ألف درهم، وحقق توقيتاً قدره 7:27:4، وجاء «نايف» للدحبة قنازل العامري ثانياً بزمن قدره 7:30:1، ووصل في المركز الثالث «عجيب» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 7:36:7، وفي الشوط الخامس تقدمت «الشاهينية» لمنصور حماد سالم الكتبي على منافسيها في المرحلة الأخيرة، لتكسب الناموس والخنجر و300 ألف درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 7:27:2، وجاءت ثانية «الشاهينية» لحمد محمد علي الغفراني المري بتوقيت قدره 7:27:7، ثم «الجذابة» لحمد راشد سعيد البريصي المري في المركز الثالث بـ 7:30:8.

وأهدت «شواهين» لمالكها هادف حمد عفصان المنصوري ناموس الشوط السادس والخنجر و300 ألف درهم، بعد أن أحرزت المركز الأول، بزمن بلغ 7:25:3، تاركة المركز الثاني لـ «بشاير» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي التي حققت 7:27:4، ووصلت «خيرة» لحمد سالم علي الفهيده المري في المركز الثالث بتوقيت قدره 7:29:1، وفي الشوط السابع حلق «دبل شاهين» لحربي محمد يزرب العامري مع المركز الأول، ليخطف الدرع و200 ألف درهم، وقطع المسافة في 7:26:5، ووصل في المركز الثاني «زحل» لمنصور محمد باللويع الخييلي بتوقيت قدره 7:30:4، وفي المركز الثالث جاء «غطرس» لمحمد خميس مصبح بدر بزمن بلغ 7:32:2، وفي آخر أشواط اليوم الثاني كان الموعد مع «شاهين» لسعيد سيف صغير هزيم المنصوري، ليكسب الدرع و200 ألف درهم، بعد إحرازه للمركز الأول بزمن قدره 7:28:7، تاركاً المركز الثاني لـ «متعب» لحمد سعيد علي البريص المري بزمن قدره 7:30:9، وفي المركز الثالث جاء «مهند» لمحمد سيف بن زيتون المهيري بزمن قدره 7:31:6، وحصل جميع الفائزين إلى المركز الخامس على جوائز نقدية قيمة، وبعد ختام المنافسات توج عبد الله مبارك المهيري، مدير اتحاد سباقات الهجن، الفائزين بالرموز.

سلطان بن حمدان يحتفي بفهد بن فلاح

أبوظبي (الاتحاد)

أقام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، مأدبة غداء على شرف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر المأدبة عدد كبير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، من ملاك ومضمري رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، وتبادل الحضور شؤون وشجون رياضة سباقات الهجن، وكيفية الارتقاء بها في قادم المهرجانات والمنافسات الخليجية لكونها تمثل موروثاً خليجياً خالصاً. وكان الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين قد قام بزيارة إلى مركز العين للأبحاث والإنتاج، اطلع خلالها على التفاصيل كافة الخاصة بالإنتاج والإخصاب في المركز الذي يعتبر أحد المراكز المهمة بدراسة وتطوير علم الأجنة، كما زار المحميات الخاصة بالمركز، واطلع على كيفية العمل بها.