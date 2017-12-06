«الاتحاديـة للضرائــب» تنظم أول اختبار للوكلاء الضريبيين

يوسف البستنجي (أبوظبي)
تنظم الهيئة الاتحادية للضرائب أول اختبار للوكلاء الضريبيين بالدولة خلال الأسبوعين المقبلين، للبدء في ترخيص الأشخاص الذين يسمح لهم بممارسة عمل الوكيل الضريبي، بحسب خالد البستاني مدير عام الهيئة، وقال البستاني لـ«الاتحاد» إن الهيئة ستنظم الاختبارات لمن استوفوا كل الوثائق والشروط المطلوبة لممارسة عمل الوكيل الضريبي، وأضاف أنه بعد أن اجتاز الاختبار للتأكد من قدرة المتقدم على ممارسة عمل الوكيل الضريبي بكفاءة، يحصل على الترخيص لممارسة عمله من خلال شركة محاسبة أو مكتب محاماة أو مكتب تدقيق محاسبي أو ما شابه.
وأوضحت الهيئة، أن هناك شروطا يجب توافرها في المتقدم للحصول على التسجيل والاعتماد من الهيئة لممارسة عمل الوكيل الضريبي، أهمها أن يكون خريجاً جامعياً، بدرجة البكالوريوس أو الماجستير في الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة معترف بها، أو شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المختصة في الضريبة، إذا كانت شهادة التخرج الجامعي في تخصص آخر، وشهادة بإتقان المتقدم للغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو رد إليه اعتباره في هذه القضايا، وشهادة اللياقة الصحية.
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ويحظر القانون على أي شخص ممارسة مهنة الوكيل الضريبي دون استكمال التسجيل والحصول على الاعتماد من الهيئة، ويعتبر القيام بذلك مخالفة قانونية. ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ العمل بتطبيق الضريبة بنسبة 5% اعتباراً من السابعة صباحاً في الأول من يناير 2018.
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وستكون الشركات الخاضعة للضريبة ملزمة بالاحتفاظ بسجلات محاسبية نظامية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، ويمكن لمفتشي الهيئة الاتحادية للضرائب طلبها ومراجعتها والتدقيق والتفتيش عليها في أي وقت من الأوقات.