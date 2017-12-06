  • الأربعاء 17 ربيع الأول 1439هـ - 06 ديسمبر 2017م

شاهد على الرياضة

عزوز: عبدالله آل ثاني «أوكسجين» الملك
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017

معتصم عبدالله (الشارقة)

مع بواكير العام 1980، وحينما كان في السادسة عشرة من عمره، دشن عبدالعزيز محمد «عزوز» نجم الشارقة والمنتخب الوطني السابق، مشواره مع الفريق الأول للملك، وتزامن تاريخ ذلك العام مع تولي الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني الرئيس الفخري لنادي الشارقة، رئاسة مجلس إدارة النادي للمرة الأولى، حيث ضم المجلس وقتها عدداً من الأسماء من بينهم الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي نائب الرئيس، وأحمد ناصر الفردان أمين السر، وسالم عبدالرحمن المدفع.

ولأجل الارتباط الوثيق الذي جمع نادي الشارقة وانجازاته السابقة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني الرئيس الفخري للنادي، والذي وصفه عبدالعزيز محمد بـ «أوكسجين الشارقة»، كناية عن دوره الرائد في تغذية أوصال كيان النادي منذ البدايات الأولى وصولاً لمنصات التتويج المختلفة، اختار عزوز الحديث من تلك «اللحظة الفارقة» في تاريخ النادي، لتكون نقطة استكمال لمشوار سرده لشهادته على التاريخ، في باب حوار العمر.

ويرى عزوز، أن الشارقة ككيان وناد حظي وما زال بالدعم من قيادته الكريمة، بداية من صاحب السمو حاكم الشارقة حيث قال «هو الأب لكل شخص، سواء في الرياضة أو غيرها من المجالات، ونصيحته الدائمة لي ولغيري من اللاعبين كانت الأخلاق في المقام الأول»، وأضاف «على الصعيد الشخصي أذكر جيداً كلماته التي نقلها لي سالم بالأسود، أثناء مشاركتي مع الفريق في بطولة أندية التعاون الخليجي حينما قال (يوصيك الشيخ أنتم تمثلون الإمارات أولاً ومن بعدها الشارقة، فالأخلاق أولاً»، هذه الكلمات وغيرها الكثير مثلت نبراساً للسير على هداه رغم عصبيتي في بعض الأحيان».

خمسة من ألقاب الدوري، بجانب ثمان من بطولات كأس رئيس الدولة أهلته للقب «الملك»عن جدارة جاءت جميعها في عهد رئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني للنادي، يضيف عزوز: الحديث عن الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، لا يمل منه، فهو خير من رأس نادي الشارقة، وكل البطولات والألقاب جاءت في عهده، هو رئيس بمعنى الكلمة، ولا اعتقد أن هنالك لاعباً في الأجيال السابقة أو الحالية قصر معه الشيخ عبدالله صاحب المواقف والكلمة القوية.

ولأن التاريخ يصنعه العظماء، يعتقد عزوز جازماً أن هناك أسماء مرت على تاريخ النادي وضعت اللبنات الأساسية في مسيرة الملك، من بينهم بالطبع المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، والذي لمع اسمه في عالم التدريب مطلع ثمانينات القرن الماضي بعد الفوز مع الأهلي المصري بأول لقب أفريقي عام 1982، قبل أن يقود ذات الفريق للفوز ببطولة كأس مصر أعوام 1983 و1984، ليرحل بعدها لتدريب الشارقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 