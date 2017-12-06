«اقتصادية دبي» تُطلق أوقافاً مبتكرة للمعرفة الاقتصادية والتوعية

دبي (الاتحاد)

بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أوقافاً مبتكرة تتضمن وقفا خاصا للمعرفة الاقتصادية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم بموجبه دفع تكاليف دورات المعرفة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة بشكل سنوي، بالإضافة إلى وقف خاص بالتوعية، حيث تتحمل اقتصادية دبي تكلفة سنوية للترويج للوقف المبتكر وتشجيع المؤسسات التجارية على المساهمة المجتمعية، من خلال الوقف وذلك عبر عملية تجديد الرخص التجارية.

ويأتي الإطلاق تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، ودعماً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات.

تبعاً لذلك حصلت اقتصادية دبي على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أحد مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الحكومي.

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «يمثل عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة، فرصة كبيرة لجميع الجهات لتعزيز موقعها في منظومة المساهمة المجتمعية».

ومن جانبها، قالت مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي: «حرصنا على المشاركة ضمن مبادرات مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة عن طريق دفع تكاليف دورات المعرفة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة».