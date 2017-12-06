«اقتصادية الشارقة» تستعرض خططها الاستراتيجية

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً من طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة، وذلك من منطلق حرص الدائرة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الجهات الأكاديمية والتعليمية، والمساهمة في رفع مستوى مخرجات الجامعات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه الزيارة بهدف إكساب الطالبات الخبرات المهنية اللازمة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتعريفهن على أجواء العمل الاقتصادي في الدائرة، بما يطور إمكانياتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من أداء رسالتهم المستقبلية في بناء الوطن.

حيث تحرص الدائرة على استقبال وتأهيل الكوادر المواطنة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتفعيل دور الجهات الحكومية في ممارسة مسؤولياتها الاجتماعية نحو تطوير إمكانات ومهارات الطلبة ودمجهم في الواقع العملي.

وتم خلال الزيارة عرض الاستراتيجية المؤسسية للدائرة 2017 -2020 والتي تنسجم شكلاً ومضموناً مع الرؤية العامة للدولة، وتهدف خطة الدائرة إلى أن تكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية، والتي تتطلب حدوث تغييرات تتوافق مع التطورات وتذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة للوصول إلى بيئة أعمال مستدامة في الإمارة، بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون بمثابة خريطة طريق للإمارة خلال السنوات الثلاث القادمة.

خصوصاً وأن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات.