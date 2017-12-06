«اقتصادية الشارقة» تستعرض خططها الاستراتيجية

الشارقة (الاتحاد)
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً من طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة، وذلك من منطلق حرص الدائرة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الجهات الأكاديمية والتعليمية، والمساهمة في رفع مستوى مخرجات الجامعات لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتأتي هذه الزيارة بهدف إكساب الطالبات الخبرات المهنية اللازمة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتعريفهن على أجواء العمل الاقتصادي في الدائرة، بما يطور إمكانياتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من أداء رسالتهم المستقبلية في بناء الوطن.
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وتم خلال الزيارة عرض الاستراتيجية المؤسسية للدائرة 2017 -2020 والتي تنسجم شكلاً ومضموناً مع الرؤية العامة للدولة، وتهدف خطة الدائرة إلى أن تكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية، والتي تتطلب حدوث تغييرات تتوافق مع التطورات وتذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة للوصول إلى بيئة أعمال مستدامة في الإمارة، بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون بمثابة خريطة طريق للإمارة خلال السنوات الثلاث القادمة.
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