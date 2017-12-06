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بهدف تعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

«الاقتصاد» و«تنمية المشاريع» توقعان اتفاقية لتدريب رواد الأعمال
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تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لتعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال بالدولة، من خلال تعاون الطرفين على تدريب وتأهيل رواد أعمال مواطنين.

شهد توقيع الاتفاقية، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد؛ وسامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي.

فيما وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل شراكات إيجابية مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية بيئة ريادة الأعمال داخل الدولة، بما يعزز من مناخ الأعمال، ويدعم الأهداف التنموية للدولة في هذا الصدد، وفق محددات رؤية الإمارات 2021.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الوزارة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يضع على رأس أولوياته بناء وتطوير قدرات مواطنة في مجال ريادة الأعمال، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها. ... المزيد
     
 

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