الجابر: «أدنوك» تخطط لزيادة القيمة من مصادر الغاز

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أمس: إن «أدنوك» تخطط لزيادة القيمة من مصادر الغاز بالتعاون مع شركاء لديهم استعداد للمساهمة برؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في مقر الشركة الرئيس، ريك بيري وزير الطاقة الأميركي الذي يزور دولة الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في حوار الطاقة الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي. وبحث اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في قطاع الطاقة وفرص الشراكات في كل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

وعقب الاجتماع قام الوزير الضيف بجولة في مركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» ومركز «ثمامة» لدراسة المكامن البترولية، اطلع خلالها على إمكانات وقدرات المركزين والتجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة المتوافرة فيهما، والتي تتيح تقديم معلومات دقيقة وفورية تدعم وتسرع عملية اتخاذ القرارات الضرورية للارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة.

وأطلع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الوزير الأميركي على آخر التطورات في قطاع النفط والغاز، وجهود أدنوك الرامية إلى التطوير والتحديث، إلى جانب استراتيجيتها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخططها للنمو الذكي والتوسع وخلق فرص جديدة للاستثمارات المشتركة تشمل مجالات وجوانب ومراحل الأعمال في القطاع كافة.