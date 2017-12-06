«الملاكمة» تدشن «البطل الأولمبي» في أوزبكستان

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة أن مشروع البطل الأولمبي الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي سوف يدخل مرحلة التنفيذ منتصف الشهر الجاري، من خلال معسكر أوزبكستان الذي سيقام لمدة شهر في مدينتي طشقند وسمرقند، مشيرا إلى أن هذا المعسكر يستهدف رفع كفاءة اللاعبين وبداية تأهيلهم للمشاركة في مختلف التحديات المقبلة، وأهمها تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال: مشروع البطل الأولمبي هو مستقبل اللعبة في الإمارات، وقد اعتمدناه بعد دراسة متأنية، وتم اختيار 6 لاعبين من خلاله هم صعب ميزر الشمري، وفهد خوري، ومهند البلوشي، وماجد النعيمي، وعامر صويدر، وسلطان النعيمي، للتعامل معهم بشكل احترافي كامل، وتخصيص رواتب شهرية لهم، والحصول على موافقات جهات عملهم وجهات الدراسة التي ينتمون إليها لمنحهم الإجازات، وتبنيهم تعليميا ورياضيا وماديا وكل شيء، حيث تم توقيع عقود رسمية معهم، وسوف يكون هؤلاء اللاعبون قوام المنتخب الذي سيسافر إلى أوزبكستان منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى خليفة السويدي الذي نود تجهيزه للمشاركة في بطولة العرب بالقاهرة فبراير المقبل.

وأضاف: الهدف من مشروع البطل الأولمبي هو التركيز على الكيف، وتوجيه الميزانية لمن لديهم القدرة على تحقيق الحلم الأولمبي، وتوفير البرامج والمعسكرات والمشاركات التي تجعلهم متوافقين مع المعايير الدولية، والأرقام الآسيوية والعالمية، خصوصا أننا نستهدف التواجد في أولمبياد طوكيو، والمنافسة في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث محمد مصبح الشبلي عن برنامج المعسكر، وقال: يتضمن 3 مراحل، الأولى في طشقند لمدة 12 يوما، يتم التدريب والاحتكاك فيها مع معظم لاعبي أندية أوزبكستان، فيما ستكون المرحلة الثانية في مدينة سمرقند لمدة 8 أيام وهي منطقة جبلية مرتفعة عن سطح البحر، فيما ستشهد المرحلة الثالثة العودة إلى طشقند مرة أخرى، مشيرا إلى أن أوزبكستان من الدول التي لها باع طويل في اللعبة، وسوف ندرب اللاعبين على طريقة معينة في اللعب وحين عودتهم من المعسكر إلى أنديتهم سوف يتم إلزام مدربيهم بالتدريب بنفس الأسلوب، وسوف نتابع مشاركاتهم في البطولات المحلية، والمشروع في ذاته يتضمن آليات لتقييم المستوى من مرحلة لأخرى.

وأضاف: البرنامج يضمن استغلال كل الإجازات بأفضل صورة، من خلال إقامة معسكرات طويلة في البلاد التي تصنع أبطال الملاكمة في العالم، لأننا نريد أن نتيح الفرص أمام أبنائنا لعمل محاكاة واندماج مع طرق تدريبهم وتكوينهم، والاحتكاك معهم بشكل قوي للاستفادة من تجاربهم، وسوف نركز في المرحلة الأولى من البرنامج على المعسكرات الخارجية لرفع المستويات، وفي التالية نتيح الفرص أمام المشاركات في البطولات الآسيوية والعالمية من أجل اكتساب الخبرات الدولية.

وأوضح «برنامج المعسكر الخارجي أعد بشكل مميز وسوف نستفيد من وجود زميلي في الجهاز الفني الأوزبكي حسنوف محمدوف لاختيار الأندية واللاعبين الذين سنحتك بهم، ومعنا أيضا علي سلامة كإداري، فيما سيرأس بعثتنا أنس العتيبة رئيس الاتحاد، وسوف نعود من معسكر أوزبكستان 15 يناير المقبل، ولدينا خيارات للمعسكر الذي يليه فربما يكون في كوبا، وربما يكون في القاهرة، وسوف نحسم الأمر في المرحلة المقبلة على ضوء مكتسبات معسكر أوزبكستان».