أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة من الشيخ محمد بن سلطان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، تقام غداً وبعد غد منافسات الجولة الخامسة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 على كاسر الأمواج في أبوظبي وبمشاركة 20 زورقاً.

وتدشن الجولة اليوم بالتسجيل الرسمي لكل الفرق المشاركة، بالإضافة إلى الفحص الفني للزوارق، والتي ستخضع لفحص صارم من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وخصصت اللجنة المنظمة مساحة زمنية للتجارب الحرة، والتي ستنطلق في الثالثة عصراً، وتستمر ساعتين.

وينافس على اللقب أكثر من زورق، ويدخل أكثر من متسابق دائرة الضوء في المنافسة في مشهد قلما يتكرر، وتبدأ اليوم أيضاً فعاليات الأركان الترفيهية والاجتماعية، والمخصصة للجماهير في موقع السباق، حيث أعد النادي ركناً للتراث، بالإضافة إلى معرض الأدوات البحرية، وأيضاً القرية الترفيهية للأطفال، والتي ستضم العديد من الألعاب والفقرات المتنوعة، والتي ستجعل من كاسر الأمواج محطة سياحية مهمة في أبوظبي لأيام.

وسيكون قاصدو السباق على موعد مع ضيافة راقية من خلال إعداد النادي لمنصة ضخمة تستوعب 3000 شخص.