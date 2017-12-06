«الزعيم» يحلق باللقـب 22 فـي الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

فرحة مضاعفة غلفت أجواء نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة مساء أمس الأول بصالة نادي الوصل التي ابتسمت للزعيم العيناوي «كلاكيت» للمرة الثانية على حساب بني ياس «حامل اللقب»، ليعانق الزعيم اللقب 22 في تاريخ الطائرة البنفسجية بثلاثية مستحقة، ويضم أول ألقاب موسم اللعبة إلى الخزانة العيناوية بفوز الفريق بـ 10 دوري، و5 كؤوس صاحب السمو رئيس الدولة وكأسي الاتحاد، و3 كؤوس للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إضافة إلى كأسي صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

ونجح الزعيم العيناوي في إعادة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة إلى دار «الزين»، بعد أن سلمها إلى اتحاد اللعبة، عقب تداعيات أزمة «الاستبدال النهائي» ليؤكد أحقيته بفوزه وحصوله على اللقب في النهائي الأول مكرراً المشهد نفسه أمس الأول، بعد أن ابتسمت له صالاتا شباب الأهلي - دبي والوصل على التوالي، مما أهله لصيد جميع عصافير «موقعة زعبيل» بحجر واحد، أكد جدارته بلقب أولى بطولات موسم الطائرة، ويرد الدين لبني ياس الذي فاز عليه في الدوري، مما يعد قوة دفع كبيرة للفريق لتجاوز ما حدث له في أول 3 جولات في المسابقة، كما أن المباراة شهدت عودة نجمه الصربي فلادمير إلى التألق بعد الإصابة التي تعرض لها وحرمت الفريق من جهوده.

وحلق «البنفسج» باللقب عن جدارة واستحقاق حيث كان لفوزه امس الأول طعم خاص، ليحتفل لاعبو العين مع الإدارة والجهاز الفني والجمهور على طريقتهم الخاص بهذا الإنجاز المستحق، فيما لم يظهر «السماوي» بمستواه المعهود مما كان له المردود السلبي على الأداء ولعب راشد أيوب وحيدا في الفرقة.

وأهدى خميس عبيد الكعبي رئيس شركة العين للألعاب الرياضية إنجاز الطائرة البنفسجية إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون مما كان له المردود الإيجابي على المحصلة وبالتالي الفوز عن جدارة واستحقاق باللقب.