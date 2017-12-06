سيتي «العلامة الكاملة» يتحدى شاختار في «ميتاليست»

لندن (أ ف ب)

سيكون ليفربول الإنجليزي، المتألق محلياً في الآونة الأخيرة، بحاجة إلى نقطة من مباراته وضيفه سبارتاك موسكو الروسي، لكي يضمن بطاقة تأهله إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي ظل الأداء الهجومي اللافت الذي يقدمه مؤخراً رجال المدرب الألماني يورجن كلوب، بقيادة المصري محمد صلاح، لا يبدو الفوز بعيداً عن متناولهم، في مباراة الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، وفي حال تحقق ذلك سيحسم «الحمر» الصدارة لصالحهم بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة أمام إشبيلية الإسباني، الذي أجبر فريق كلوب على التعادل 3-3 في الجولة السابقة، بعدما كان متخلفاً بثلاثية نظيفة وأجل بذلك تأهله، فيما يحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ما يعني أن الفريق الروسي بحاجة إلى الفوز في «آنفيلد» ليحصل على بطاقته «تعادل مع ليفربول ذهاباً 1-1».

وتبدو جميع الظروف ملائمة لكي يحجز ليفربول بطاقته إلى الدور الثاني للمرة الأولى، منذ موسم 2008-2009، لا سيما أنه قدم أداءً مماثلاً لذلك الذي قدمه في مباراتيه الأخيرتين في الدوري المحلي، حين اكتسح ستوك سيتي 3-صفر وبرايتون 5-1.